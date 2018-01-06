ВКС России получили более 70 новейших радиолокационных станций

За прошлый год подразделения радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России получили на оснащение более 70 новейших радиолокационных станций (РЛС). Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

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«Среди них радиолокационные комплексы средних и больших высот »Небо-М«, РЛС средних и больших высот »Противник«, »Всевысотный обнаружитель«, »Сопка-2«, РЛС малых высот „Подлет-К1“ и »Подлет-М«, »Каста-2-2«, »Гамма-С1«, а также современные комплексы средств автоматизации „Фундамент“ и другие средства», — цитирует сообщение РИА «Новости».

Современные российские РЛС отличаются высокой помехоустойчивостью, способностью вести радиолокационную разведку на любых позициях и повышенными возможностями по обнаружению целей различного класса.

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