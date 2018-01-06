ВСУ: Отдельного подразделения «Грузинский легион» в составе 54-й ОМБр не было

Отдельного подразделения под названием «Грузинский легион» в составе 54-й Отдельной механизированной бригады никогда и не существовало.

В заявлении 54-й ОМБр сказано, что десятки граждан других государств в 2016 году добровольно заключили контракт на прохождение военной службы в ВСУ, определенное число этих военных несут службу в различных подразделениях 54-й ОМБр и имеют официальный статус военнослужащих ВСУ.

Также, в заявлении: «Сейчас один из этих военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам, четверо уволены с военной службы по другим причинам, остальные иностранные граждане продолжают добросовестно нести службу в составе бригады на передовых позициях сил АТО».

Как сообщалось ранее, вчера в соцсетях опубликовали военного подразделения «Грузинский легион», в котором было сказано о его выходе из состава 54-й ОМБр.