Зариф назвал «промахом» США заседание Совбеза ООН по Ирану

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал заседание Совета безопасности ООН, собранное по инициативе США, «промахом» внешней политики Вашингтона.

Политик подчеркнул, что СБ ООН пресек попытку Соединенных Штатов злоупотребить своими полномочиями. Об этом министр написал в своем твиттере.

Подавляющее большинство членов Совета безопасности всемирной организации подтвердило свою приверженность к Совместному всеобъемлющему плану действий (СПВД) по Ирану. Очередной промах администрации президента США Дональда Трампа, заключил Зариф.

The UNSC rebuffed the US' naked attempt to hijack its mandate. Majority emphasized the need to fully implement the JCPOA and to refrain from interfering in internal affairs of others. Another FP blunder for the Trump administration. Iran's statement: https://t.co/QsbihBW69V

— Javad Zarif (@JZarif) January 5, 2018