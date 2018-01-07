Баскетболистки МБА победили новосибирское "Динамо" в матче чемпионата России

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Московский клуб МБА обыграл дома новосибирское "Динамо" в матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 83:69 (25:13, 20:24, 20:16, 18:16) в пользу МБА. В составе победительниц 24 очка набрала Анна Лешковцева. У проигравших 17 очками отметилась Галина Киселева.

В следующем матче турнира МБА 17 января примет красноярский "Енисей", новосибирское "Динамо" 20 января в гостях сыграет с курским "Динамо".