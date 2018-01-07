Биатлонистка Виролайнен заявила, что довольна своим этапом в эстафете

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российская биатлонистка Дарья Виролайнен заявила, что довольна тем, как пробежала свой этап в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

"Настраивалась на работу перед своим этапом, не думала об отставании. Я довольна результатом. Была бы счастлива, если бы смогла чисто отработать стоя. На "лежке" я не сомневаюсь в себе. Был небольшой туман. Видны были только очертания", - сказала Виролайнен, слова которой приводятся на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Сборная России заняла четвертое место в эстафете, победу одержала команда Франции. Виролайнен выступила на втором этапе, использовав два дополнительных патрона в стрельбе стоя.

"Проблема была на "стойке" с предпоследним выстрелом. Возможно, с дыханием не справилась, хотя работала в своем ритме — все было нормально. Сегодня бежалось легче, трасса была жесткая", - добавила она.