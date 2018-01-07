Экипаж Эдуарда Николаева стал третьим на первом этапе "Дакара"-2018

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российский экипаж "КАМАЗ-мастер" Эдуарда Николаева занял третье место на первом этапе ралли-марафона "Дакар".

Николаев в субботу на этапе, маршрут которого пролегал из Лимы в Писко, показал время 25 минут 44 секунды. Первым стал чех Алеш Лопрайс (Tatra; 25.15). Второе место занял голландец Мартин ван ден Бринк (Renault; 25.37).

Экипажи "КАМАЗ-мастер" Антона Шибалова (26.33), Дмитрия Сотникова (27.03) и Айрата Мардеева (27.26) стали пятым, седьмым и восьмым соответственно.

Действующий победитель "Дакара" россиянин Сергей Карякин (Yamaha; 28.32) стал вторым в зачете квадроциклов. Первое время показал чилиец Игнасио Касале (Yamaha) – 27.32. Третье место занял аргентинец Пабло Копетти (Yamaha) – 30.31.

В зачете автомобилей первое место занял катарец Нассер Аль-Аттия (Toyota) – 21.51. Второе время у голландца Бернхарда тен Бринке (Toyota; 22.16), третье – у перуанца Николаса Фухса (Borgward; 22.25). Россияне Иван Шихотаров (Toyota; 29.49) и Сергей Шихотаров (Toyota; 47.02) стали 38-м и 67-м соответственно.

В зачете мотоциклов первым стал британец Сэм Сандерленд (KTM; 20.55), вторым – француз Адриен ван Беверен (Yamaha; 21.28), третьим – чилиец Пабло Кинтанилья (Husqvarna; 21.51). В классе SXS первым стал перуанец Анибал Альяга (Polaris) - 31.27.