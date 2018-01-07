Экс-министр экономики объяснил, почему Украина не откажется от кредитов МВФ

Основные валютные резервы Украины сформированы за счет внешних кредиторов. Об этом заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.«Если мы не будет получать кредитов от МВФ, то мы не будем получать финансирование и по другим программам. Можно посмотреть приложение к закону о Госбюджете. Там предполагается получение огромных сумм по проектам перестройки инфраструктуры и финансирование энергоснабжения. Даже проекты строительства метро в Днепре, Харькове и Киеве завязаны на внешнее финансирование», — отметил он.Суслов уверен, что отказ Украины от внешнеэкономических доноров приведет к тому, что инвесторы перестанут приходить в страну.«Это те проекты, которые должны реализоваться за счет Мирового банка, а их не будет если не будет сотрудничество с МВФ. Не будет кредитов от Европейского Союза, не будет кредитов от других ведущих стран мира. Инвесторы не придут», — подчеркнул он.