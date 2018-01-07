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Финальный сезон «Игры престолов» выйдет на экраны в 2019 году


Добавлено: 07 янв 2018 в 04:14, Категория: Шоу-бизнес / Бизнес
Финальный сезон «Игры престолов» выйдет на экраны в 2019 году
Последний, восьмой сезон сериала «Игра престолов» выйдет на экраны в 2019 году. Известно, что в работе над новым сезоном, который будет состоять из шести серий, примут участие продюсеры и режиссеры Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс, а также Дэвид Наттер и Мигель Сапочник.
Сценарий будет написан Брайаном Коганом и Дэйвом Хиллом. В качестве исполнительных продюсеров выступят Кэролин Штраусс, Фрэнк Дольгер и Бернадетт Колфилд.
Ранее, в сентябре, сообщалось, что создатели сериала снимут несколько версий финала восьмого сезона. По словам программного директора HBO Кейси Блойса, таким образом, телеканал намерен защититься от утечек сюжета до премьеры сезона.
Напомним, что сериал «Игра престолов» снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Действие сериала происходит на двух вымышленных континентах, где несколько аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, а в это время человечеству грозит уничтожение потусторонними силами.


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Добавлено: 07 янв 2018 в 04:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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