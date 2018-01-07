Генетики из США разрабатывают искусственные сперматозоиды

Показать меню
Актуально
Samsung выпустила ноутбук с вращающимся на 360 градусов сенсорным дисплеем - 23:08 Samsung выпустила ноутбук с вращающимся на 360 градусов сенсорным дисплеем (ФОТО) Эсминец США вошел в акваторию Черного моря - 23:14 Эсминец США вошел в акваторию Черного моря Тренер нервничал за конькобежца Юскова во время эпизода с Кролом - 23:22 Тренер нервничал за конькобежца Юскова во время эпизода с Кролом Во Флориде из-за похолодания начался «игуанопад» (ВИДЕО) - 23:28 Во Флориде из-за похолодания начался «игуанопад» (ВИДЕО) Конькобежец Юсков пробежит свою вторую дистанцию на ЧЕ опять с Кролом - 23:35 Конькобежец Юсков пробежит свою вторую дистанцию на ЧЕ опять с Кролом Можно ли гадать на Рождество и во время Святок и почему - 23:42 Можно ли гадать на Рождество и во время Святок и почему Молодежный чемпионат мира по хоккею 2017-2018: результаты матчей и расписание - 23:42 Молодежный чемпионат мира по хоккею 2017-2018: результаты матчей и расписание игр – финал, турнирная таблица, прямая трансляция Токио надеется на продолжение диалога с Москвой по Курилам в 2019 году — СМИ - 23:43 Токио надеется на продолжение диалога с Москвой по Курилам в 2019 году — СМИ Тиллерсон опроверг слухи о своей отставке - 23:43 Тиллерсон опроверг слухи о своей отставке Люди могут стать каннибалами, а затем погибнуть – ученые назвали причину - 23:43 Люди могут стать каннибалами, а затем погибнуть – ученые назвали причину Ученые назвали самую лучшую диету в мире - 23:44 Ученые назвали самую лучшую диету в мире Анкара подписала соглашение с Eurosam о разработке системы ПРО - 23:55 Анкара подписала соглашение с Eurosam о разработке системы ПРО Количество браков украинок с поляками удвоилось - 00:04 Количество браков украинок с поляками удвоилось «Огонь и ярость». Почему книга о Трампе взорвала Белый дом  - 00:05 «Огонь и ярость». Почему книга о Трампе взорвала Белый дом  Победитель «Битвы экстрасенсов» Константин Гецати:2018 год принесет изменения, - 00:11 Победитель «Битвы экстрасенсов» Константин Гецати:2018 год принесет изменения, которых никто не ждал Тиллерсон объяснил причину жестких нападок Трампа на КНДР - 00:19 Тиллерсон объяснил причину жестких нападок Трампа на КНДР В Мексике на дне озера нашли древнюю модель Вселенной - 00:21 В Мексике на дне озера нашли древнюю модель Вселенной
» » Генетики из США разрабатывают искусственные сперматозоиды

Генетики из США разрабатывают искусственные сперматозоиды


Добавлено: 07 янв 2018 в 19:03, Категория: Украина
Генетики из США разрабатывают искусственные сперматозоиды

Сотрудники Института Гардона генетик из Кембриджского университета уже на полпути до получения искусственных сперматозоидов.

Они уже научились превращать обычные фибробласты кожи в стволовые клетки. Осталось лишь научиться направлять их развитие в нужную сторону и поддерживать до получения зрелых сперматозоидов.

В развитии технологии выращивания сперматозоидов из клеток донора уже был сделан важный шаг: специалистам удалось достичь приблизительно четвертой недели развития, но они уверены, что им удастся добраться до восьмой недели.



Материалы по теме:

Ученым практически удалось получить синтетический сперматозоид
Искусственные сперматозоиды в пробирке смогли вырастить китайские ученые
Ученые обнаружили ген, превращающий сперматозоид в яйцеклетку
Ученые сделали из клеток кожи сперматозоиды и яйцеклетки
Добавлено: 07 янв 2018 в 19:03, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Порошенко призывает не оказывать давление на НАБУ

Порошенко призывает не оказывать давление на НАБУ

В центре Киева на Рождество пропал свет

В центре Киева на Рождество пропал свет

Патриарх Кирилл рассказал, почему может наступить конец света

Патриарх Кирилл рассказал, почему может наступить конец света

Специалисты тестируют новый вид связи по Сети

Специалисты тестируют новый вид связи по Сети

Загрузка...



Лента новостей
Ситуация в зоне АТО: боевики «празднуют» Рождество - 21:50 Ситуация в зоне АТО: боевики «празднуют» РождествоКолобков: конькобежный чемпионат Европы в Коломне прошёл успешно - 21:50 Колобков: конькобежный чемпионат Европы в Коломне прошёл успешноИгрок "Спартака" Попов признан футболистом года в Болгарии - 21:50 Игрок ЦСКА потерпел первое поражение в Единой лиге ВТБ - 21:50 ЦСКА потерпел первое поражение в Единой лиге ВТБАдвокат бывшего главы Ирана опроверг информацию о его аресте - 21:47 Адвокат бывшего главы Ирана опроверг информацию о его арестеЭстонский генерал срочно прокомментировал прошлогодние учения и заявил о подготовке войны России с - 21:46 Эстонский генерал срочно прокомментировал прошлогодние учения и заявил о подготовке войны России с НАТО"Арсенал" проиграл "Ноттингем Форест" и вылетел из Кубка Англии - 21:40 "Бенфика" продлила беспроигрышную серию в чемпионате Португалии - 21:38 Хоккеисты "Спутника" обыграли "Барс" в матче ВХЛ - 21:36 Хоккеисты Экс-советник Трампа извинился за свои слова в книге о Белом доме - 21:35 Экс-советник Трампа извинился за свои слова в книге о Белом домеМэр Москвы пообещал сделать тюбинговую горку на ВДНХ бесплатной для всех - 21:35 Мэр Москвы пообещал сделать тюбинговую горку на ВДНХ бесплатной для всехВ США выступили за поэтапный подход к переговорам с КНДР - 21:28 В США выступили за поэтапный подход к переговорам с КНДРПорошенко лишил украинского гражданства более пяти тысяч человек в 2017 году - 21:26 Порошенко лишил украинского гражданства более пяти тысяч человек в 2017 годуЦентризбирком принял документы Присягина - 21:24 Центризбирком принял документы Присягина
Последние новости
Гарантированная работа высококачественных специалистов - 22:59 Гарантированная работа высококачественных специалистов Японцы «объявили охоту» на Владимира Путина: споры за Курильские острова продолжаются - 22:58 Японцы «объявили охоту» на Владимира Путина: споры за Курильские острова продолжаются В Италии появилась первая женщина с бионической рукой (ФОТО) - 22:56 В Италии появилась первая женщина с бионической рукой (ФОТО) Итудис назвал заслуженной победу "Локомотива-Кубани" над ЦСКА в Лиге ВТБ - 22:50 Итудис назвал заслуженной победу При взрыве в Идлибе погибли 18 человек - 22:45 При взрыве в Идлибе погибли 18 человек Ученые утверждают, что головная боль является признаком депрессии - 22:36 Ученые утверждают, что головная боль является признаком депрессии ЦИК принял документы для участия в выборах от кандидата из Челябинска - 22:31 ЦИК принял документы для участия в выборах от кандидата из Челябинска В Германии предложили ограничить пребывание на посту канцлера двумя сроками - 22:31 В Германии предложили ограничить пребывание на посту канцлера двумя сроками ЦСКА всухую обыграл "Слован" в матче КХЛ и стал победителем дивизиона Тарасова - 22:23 ЦСКА всухую обыграл Хейли: мировые лидеры читают твиттер Трампа - 22:21 Хейли: мировые лидеры читают твиттер Трампа «Легенда майдана» депутат Парасюк превратил свою городскую квартиру в хлев (ФОТОФАКТ) - 22:16 «Легенда майдана» депутат Парасюк превратил свою городскую квартиру в хлев (ФОТОФАКТ) Пограничники рассказали, на какую сумму взяток отказались по итогам 2017 года - 22:07 Пограничники рассказали, на какую сумму взяток отказались по итогам 2017 года "Амьен" проиграл "Сошо" со счетом 0:6 в матче 1/32 финала Кубка Франции - 22:01
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"