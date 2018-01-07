Генетики из США разрабатывают искусственные сперматозоиды

Сотрудники Института Гардона генетик из Кембриджского университета уже на полпути до получения искусственных сперматозоидов.

Они уже научились превращать обычные фибробласты кожи в стволовые клетки. Осталось лишь научиться направлять их развитие в нужную сторону и поддерживать до получения зрелых сперматозоидов.

В развитии технологии выращивания сперматозоидов из клеток донора уже был сделан важный шаг: специалистам удалось достичь приблизительно четвертой недели развития, но они уверены, что им удастся добраться до восьмой недели.