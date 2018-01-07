Гол и две передачи Радулова помогли "Далласу" победить "Эдмонтон" в НХЛ

"Даллас Старз" дома одержал победу над "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в субботу в Далласе, завершилась со счетом 5:1 (3:0, 1:0, 1:1) в пользу "Старз". В составе победителей шайбы забросили российский форвард Александр Радулов (11-я минута), сделавший также две результативные передачи, Джейми Бенн (13), Тайлер Сегин (17), Маттиас Янмарк-Нюлен (25) и Йон Клингберг (51). У гостей отличился Леон Драйзайтль (43).

По итогам игры Радулов был признан первой звездой матча.