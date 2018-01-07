"Горите в аду за наших пацанов!" - опубликован мощный ответ военных РФ после нападения на базу Хмеймим

"Горите в аду за наших пацанов!" - СМИ опубликовали мощный ответ военных РФ после нападения на базу Хмеймим.

Как сообщают средства массовой информации, накануне на сирийскую авиабазу, где располагается российская группировка, было совершено новое нападение. Используя дроны с взрывчаткой кустарного производства, неизвестная группировка боевиков атаковала аэродром.

Российским военным удалось уничтожить беспилотники противника. Сообщается, что многочисленные мины несут опасность для военной техники, находящейся под открытым небом. О нанесенном ущербе не ничего не сказано.

СМИ публикуют фото бомбы, на которой российские военнослужащие отправили послание боевикам. Сказано, что в связи с нападением на Хмеймим 31 декабря погибли двое военных.