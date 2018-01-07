Хоккеисты "Югры" проявили самоотдачу в матче с "Амуром" - тренер

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Главный тренер ханты-мансийской "Югры" Анатолий Емелин заявил, что игроки его команды проявили полную самоотдачу в матче регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским "Амуром".

"Игроки "Югры" проявили полную самоотдачу. Ложились под шайбу, удачно забили во втором периоде и выстояли в третьем, неплохо сыграл Проскуряков (вратарь - ред.). Намеренно в оборону не уходили, всё время думаем об атаке, но "Амур" заставил нас играть в защите в конце матча", - сказал Емелин, слова которого приводятся на сайте ханты-мансийского клуба.

В воскресенье "Югра" в гостях победила "Амур" со счетом 2:1.

"Амур" вышел сражаться. Но две допущенные ошибки в обороне соперник моментально использовал. "Югра" очень цепко отыграла в обороне, которую мы очень сложно взламывали. По самоотдаче вопросов нет, но один гол за 120 минут игры с "Авангардом" и "Югрой" на шесть защитников и 12 нападающих — это очень мало. С такой результативностью далеко не уйти", - заявил главный тренер хабаровского клуба Андрей Мартемьянов.