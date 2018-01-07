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Иранцы опасаются, что их страну ждёт судьба Сирии, — Wall Street Journal


Добавлено: 07 янв 2018 в 03:11, Категория: Новости на сегодня
Иранцы опасаются, что их страну ждёт судьба Сирии, — Wall Street Journal

Минуло уже более десяти дней с начала волнений в Иране. Эти протесты бросают вызов не только правящему режиму Исламской республики, но и всем мировым державам, которые пытаются найти подходящий дипломатический ответ для «беспокойного региона», пишет The Wall Street Journal.

По словам издания, массовые выступления, охватившие большую часть крупных и малых городов страны, напоминают «арабскую весну». В 2011 году эта волна народных восстаний привела к «свержению авторитарных режимов» в ряде государств Ближнего Востока и Северной Африки.

Однако дипломаты, эксперты и иранский средний класс, многие представители которого решили не участвовать в протестах, считают, что Иран находится на распутье. Страна может пойти по пути Туниса — стать относительно процветающей и стабильной демократией, или по пути Сирии — погрузиться в гражданскую войну и превратиться в пристанище для различных террористических организаций.

До сих пор мировые лидеры так и не пришли к общему мнению по этому вопросу. Администрация американского президента поддерживает протесты и выступает за политические перемены в Иране. Другие страны, в том числе Россия, придерживаются более осторожной позиции, предупреждая о возможных нежелательных последствиях, отмечает издание.

Некоторые западные дипломаты настаивают, что «непредсказуемый исход» восстаний 2011-го служит предостережением от поспешной поддержки волнений или смены режима в Иране. По их мнению, пример Сирии и «арабской весны» в целом показывает, что мирные акции порой перерастают в угрозы международной стабильности и безопасности.

На экстренном заседании Совбеза ООН его участники спорили о подходе к этой проблеме. И хотя постпред США Никки Хейли призывала участников организации помочь «усилить голоса иранцев, стремящихся к свободе», многие дипломаты, включая союзников Вашингтона, предложили проявить сдержанность и не выражать открытого одобрения протестов.

Европейские члены Совета — Великобритания, Франция, Швеции и Нидерланды — призвали к мирному диалогу между оппозицией и правительством. Китай и Россия заявили, что обсуждение этого вопроса не входит в компетенцию международной организации.

Многие дипломаты упоминали хаос на Ближнем Востоке и говорили, что стабильность Ирана является ключевым условием стабильности всего региона. Российский постпред при ООН Василий Небензя напомнил об уже существующих «открытых ранах» — Сирии, Ливии, Йемене и Ираке.

Протесты, которые в прошлый раз сотрясали страну в 2009 году после «спорных» президентских выборов, продолжаются. Но сами иранцы не уверены, стоит ли им поддерживать новые антиправительственные настроения, подчёркивает The Wall Street Journal.

37-летняя работница местного государственного банка в телефонной беседе с изданием рассказала, что поддержала демонстрации 2009-го. Но в этот раз она и её семья решили остаться дома. По словам женщины, многие говорят, что события в Сирии стали для них уроком.

«Мы не знаем, что произойдёт, если режим будет свергнут. Хорошей альтернативы не существует», — признала она.

Несмотря на это, тысячи демонстрантов продолжают выходить на улицу каждый день, выступая против правительства и верховного духовного лидера аятоллы Хомейни. Видный иранский политолог Хамидреза Джалаипур настаивает, что если протесты будут продолжаться в течение полугода, то «режим будет свергнут».

Такая перспектива тревожит других экспертов.

«Люди имеют все основания опасаться превращения Ирана в Сирию, прекрасно понимая, что режим способен на подобную низость, — предположил научный сотрудник Стэндфордского университета Аббас Милани. — Руины, которыми стала сегодняшняя Сирия, заставляют все стороны остановиться и задуматься».



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Добавлено: 07 янв 2018 в 03:11, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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