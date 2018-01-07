Из-за риска наводнения в Петербурге экстренно закрывают затворы дамбы

В Санкт-Петербурге экстренно закрывают затворы дамбы из-за угрозы повышения уровня воды в Неве.

Решение приняла Дирекция комплекса защитных сооружений совместно с городским управлением МЧС. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что затворы судопропускных и водопропускных сооружений решено было закрыть днем 7 января. В дирекции также подчеркнули, что движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно приостановлено. С помощью таких мер в городе снимается риск возможного подтопления и сводятся на минимум последствия подъема уровня воды в Неве и других петербургских реках. Далее в ведомстве намерены действовать в соответствии с погодными условиями.