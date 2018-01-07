Кингсбери победил в могуле на этапе Кубка мира в Калгари

Канадский фристайлист Микаэль Кингсбери занял первое место в могуле на этапе Кубка мира в Калгари (Канада).

Кингсбери стал первым с результатом 89,55 балла. Второе место занял Дмитрий Рейхерд (86,43) из Казахстана, третье – австралиец Мэтт Грэхэм (83,23). Россиянин Егор Ануфриев показал 10-й результат (77,78), Александр Смышляев – 25-й (71,92), Максим Михайлов – 32-й (70,44), Евгений Гедрович – 44-й (63,94). Андрей Махнев не смог финишировать.

У женщин в могуле победила австралийка Бриттени Кокс (82,11). Второй стала француженка Перрин Лаффон (81,64), третьей – канадка Жюстин Дюфур-Лапуант (81,30). Россиянка Марика Пертахия заняла 7-е место (78,36), Регина Рахимова – 8-е (78,25), Екатерина Столярова – 27-е (68,00).