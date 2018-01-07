Нардеп Луценко: Украине стоило бы подумать о потерях войск Путина в Сирии

Украина должна использовать опыт сирийского конфликта, чтобы получить навыки противодействия российским войскам. Об этом в Facebook написал нардеп Игорь Луценко, комментируя данные о нападении на российскую базу в Сирии.

«Я считаю, что Украине стоило бы, как только Путин переключился на Сирию, подумать о потерях его войск в Сирии. Туда из Донбасса было переброшено большое количество специалистов. Надо, чтобы у РФ не было возможности вернуть их на украинский фронт. Украинские спецслужбы, ВПК и волонтерское движение должны были (и сейчас должны) помочь сирийцам уничтожать агрессоров. Учитывая, что те устраивают там жестокие военные преступления, это даже наша общечеловеческая обязанность», – размышляет Луценко.

Нардеп заявляет, что сирийцы могут «примитивными и дешевыми средствами» уничтожать российские стратегические вооружения, поэтому Украине стоит присмотреться к опыту Сирии и развивать аналоги ее «средств». Также Луценко пишет, что Украина могла бы испытывать в сирийской войне свои технические наработки, тем самым «уменьшая количество жертв конфликта».

В частности, Луценко предлагает использовать «роевые атаки» дронов для нанесения ударов по авиабазам, системам ПВО или колоннам на марше; применять беспилотники для сопровождения и «маскировки» самолетов, которые могли бы подойти к С-400 на расстояние прицельного удара и разрушить его ключевые компоненты.

«Примитивные, сделанные из китайских компонентов БПЛА способны нивелировать главный геополитический аргумент России – авиацию и ПВО. Опыт сирийцев показывает, что противодействовать России нам можно и нужно, и Сирия – уникальная возможность для получения знаний и практического опыта в этой сфере», – резюмировал Луценко.

Ранее Минобороны России сообщило о гибели двух военных при обстреле авиабазы Хмеймим в Сирии.

Фото: politeka.net