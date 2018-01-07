Названы самые недисциплинированные партии в украинском парламенте

За три года пребывания в стенах украинского парламента, народные депутаты пропустили более трети голосований. Об этом сообщает общественная организация «ОПОРА».Так, на первом месте по количеству пропущенных голосований находится депутатская группа «Возрождение». За три года в парламенте, они пропустили 47,55% голосований. На втором месте – фракция «Оппозиционный блок» с показателем в 44,4% голосований.Наименьшее количество голосований пропустила парламентская фракция «Самопомич». За все время, их депутаты пропустили лишь 14,81% голосований.Следует уточнить, что на первом месте по количеству прогулянных заседаний занимает «Оппозиционный блок» с показателем в 34,91%. На втором месте – нардепы от фракции «Батькивщина» с уровнем в 32,16%.