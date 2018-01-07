Немцы стали реже покупать дизельные автомобили 

Число проданных в ФРГ легковых автомобилей в 2017 году увеличилось по сравнению с 2016 годом, но доля машин с дизельными двигателями заметно сократилась. Такова статистика, которая была опубликована 4 января Федеральным автотранспортным ведомством.Всего в минувшем году было зарегистрировано 3,4 млн новых транспортных средств, что на 2,7% больше, чем в позапрошлом году. При этом популярность дизельных машин на фоне скандала в отрасли сократилась с 46% до 39% — это самый низкий показатель с 2009 года. Бензину доверяют все больше — статистика выросла с 52% до 58%. Кроме того, по улицам в ФРГ ездят 25 тыс. свежеприобретенных электромобилей, 84,6 тыс. новых транспортных средств с гибридным двигателем, а также лишь около 8 тыс. купленных в 2017 году машин на газовом топливе.Минувшие годы ознаменовались несколькими громкими скандалами вокруг дизельных авто. Изначально в центре дизельного скандала оказался Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они превышали, в иных случаях, установленный предельный уровень загрязнения воздуха в 30-40 раз.