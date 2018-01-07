Орел и решка. Перезагрузка - 40 выпуск, Занзибар (07.01.2018)

Добавлено: 07 янв 2018 в 16:22 ,

Орел и решка. Перезагрузка 40 серия Занзибар последний выпуск 7 января. Праздничный уик-энд ведущие Антон Птушкин и Настя Ивлеева проведут на солнечном острове в Танзании. Это идеальное место для того, чтобы расслабиться и получить по-настоящему райское наслаждение. Богатый ведущий будет жить в подводной вилле и побывает в гостях у царя зверей. А бедный турист на весь уик-энд обзаведется гидом, помощником и массажистом всего за 16 долларов. Вам кажется, это невозможно? В этом выпуске вы убедитесь, что на Занзибаре даже со 100 долларами можно чувствовать себя Скруджем Макдаком. Кроме того, в этой программе телезрители увидят самые эпатажные танцы в мире – “Байкоко” – и узнают все секреты занзибарского интим-туризма. Этот остров – для тех, кто ищет приключения на свою голову.



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