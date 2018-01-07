Патриарх Кирилл рассказал, когда может произойти конец света

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем традиционном рождественском интервью международному информационному агентству (М ИА) «Россия сегодня» поведал, когда, по его мнению, может произойти конец света, о котором сказано в Библии.

Иерарх церкви считает, что Апокалипсис случится в том случае, если человеческое сообщество утратит свою жизнеспособность в результате «тотального господства зла».

По словам патриарха Кирилла, зло не является жизнеспособным, как и система, в которой оно существует. Но если зло вытеснит из человеческой жизни добро, то придет конец всему.