Польские могилы для Порошенко

Варшава этой осенью устроила Киеву показательную промывку мозгов и порку лоснящихся ртов зажравшихся обитателей «Печерского Капитолия».

Еще в октябре уходящего года вице-премьер-министр Республики Польша господин Глинский в ультимативной форме потребовал от Украины разрешить возобновление эксгумационно-поисковых работ, осуществляемых на украинской территории польским Институтом национальной памяти.

Они были приостановлены в ответ на уничтожение захоронений боевиков УПА* в польском селе Гришковицы. Вечный адвокат независимой Украины в Европе впервые заговорил со своим клиентом приказным тоном. Похоже, эпоха бесплатной юридической поддержки Варшавой Киева закончилась в связи с материальным и моральным банкротством клиента.

Последовавшие затем резкие заявления польского руководства по поводу неадекватной гуманитарной и исторической политики киевских властей не нашли адекватного ответа со стороны официальной Украины.

Требования польской стороны рассматривать вопросы охраны могил павших в междоусобных украинско-польских конфликтах исключительно в рамках Межправительственной комиссии по охране и возвращению культурных ценностей были удовлетворены. Президент Польши Анджей Дуда, несмотря на угрозы отмены запланированного ранее визита на Украину, все же встретился с Порошенко в Харькове 13 декабря.

Можно ли после этих переговоров считать конфликт исчерпанным? Для этого нет никаких оснований. Важнее понять его истинные причины и последствия.

Наблюдая за политикой Порошенко, неистово цепляющегося за власть, трудно поверить, что его ОПГ способна конструктивно решить даже самый примитивный международный и дипломатический спор. Не говоря уже о понимании ею принципов добрососедства, что требует знания азов культуры и основ выживания в современном мире глобальных взаимосвязей.

Здесь уместно будет сделать маленькое отступление и упомянуть одного из «героев майдана», а именно Александра Турчинова. «Кровавый пастор» является, ко всему прочему, автором литературного триптиха «Иллюзия страха», «Тайная вечеря» и «Пришествие». Ровно через два года после написания последнего из упомянутых шедевров и состоялось пришествие Порошенко и его подельников к власти на Украине.

О чем это свидетельствует? Среди прочего о том, что свора «волков в овечьих шкурах» готовилась к захвату власти в Киеве планомерно и, можно даже сказать, канонически. Елейные слова прописных евангельских истин послужили идеальным прикрытием для конченных циников, беззастенчиво распродающих остатки Украины после своей кровавой победы в 2014 году.

Но трагедия эта усугубляется тем, что Порошенко, Турчинов и Яценюк лишь надувают щеки, рассказывая украинцам о своей самостоятельности. В талантах нагло лгать им не откажешь.

Но в действительности западные кураторы стараются держать их клептоманские аппетиты в жестких рамках.

А 2017 год стал переломным — банду Порошенко начинают откровенно бить по вороватым лапам. Им бы с удовольствием и головы уже б поотрывали. Как, например, медленно, но верно откручивают от пухленького тельца самодовольную мордашку экс-великого олигарха Коломойского.

Только вот не выбрана еще адекватная замена, которая могла бы продолжить процесс превращения Украины в неоклассическую страну третьего мира более благообразными методами. И в обязательном порядке сохранить антироссийскую направленность постмайданного проекта.

Но вернемся к украинско-польскому конфликту вокруг спорных исторических вопросов, промежуточную черту которому провела встреча Порошенко с Дудой в декабре.

Сегодня можно смело утверждать, что Петр Алексеевич ради сохранения рабочих отношений с варшавскими кураторами, по сути, наплевал на хотелки так называемых «украинских патриотов».

Хотя и оставил пока в должности наиболее одиозный рупор извращенной бандеровской пропаганды пана Вятровича. Видимо, Варшава своего от Петра Алексеевича добилась. А националистический треп отдельных украинских дегенератов её — члена ЕС, НАТО и верного сателлита США — мало беспокоит. Так, слегка «на понт» клиента взяли.

Что же продал, не глядя, великий дипломат Порошенко в этот раз? Всех подробностей мы не узнаем, но сделать определенные предположения можем.

12 декабря, за день до визита Анджея Дуды в Харьков, новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий задекларировал готовность Варшавы вернуться к «настоящему стратегическому партнерству с восточными партнерами, в числе которых Украина, и придать им новое качество». При этом руководитель польского правительства в очередной раз напомнил, что фундаментом безопасности Польши является НАТО, а главным союзником — США.

Сам польский президент накануне встречи с Петром Порошенко заявлял о том, что в украинской власти находятся люди, которые проповедуют антипольские идеи и занимаются фальсификацией истории.

При этом все попытки украинского МИДа сформулировать более жесткий ответ на ультимативные претензии поляков блокировались Банковой. Ведь более чем красноречивым является тот факт, что в ходе заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши 21 ноября в Кракове украинская сторона вынуждена была покорно признать факт введения поляками так называемого «черного списка» для нежелательных украинских персон, которым возбраняется въезд в Польшу. И лишь стыдливо просила о его возможном сокращении.

Сам же Порошенко все эти месяцы словно воды в рот набрал, делая вид, что в отношениях с польскими соседями — тишь, гладь да божья благодать. А что еще, собственно говоря, он мог себе позволить в этой ситуации? Достаточно оценить реальное соотношение весовых категорий Украины и Польши в региональном масштабе.

Если 15 октября, незадолго, кстати, до начала информационной атаки на украинских националистов, Варшава спокойно отказалась от очередного транша МВФ в размере 9,2 млрд. долл. США, то Киев в коленопреклоненной позе до сих пор продолжает надеяться на чудо в виде 2 миллиардов МВФ и 600 млн. Еврокомиссии.

И чудо это если и произойдет, то с одной лишь целью — не допустить дефолт страны и продолжить возможность доения украинской полудохлой коровы до окончательного ее издыхания.

Более того. Есть основания считать, что откровенно дерзкая политика сегодняшнего польского руководства по отношению к Брюсселю является не только блефом для внутреннего потребления местной консервативной и патриотической публикой. В сложившейся ситуации Варшава учуяла реальный шанс выполнить наконец заказ Вашингтона на формирование так называемого Балто-Черноморского санитарного пояса.

Как Порошенко получил своего «Гонгадзе»

И речь, естественно, идет не о построении взаимовыгодного торгового пути «из варяг в греки». Имеется в виду создание под неформальным лидерством Польши коалиции восточноевропейских стран, которые своей политикой будут всячески препятствовать консолидации Евросоюза, а главное — тормозить любые попытки достижения действенного компромисса между Берлином, Москвой и Парижем.

Доказать свою личную состоятельность в реализации этого проекта, даже в унизительной роли польского вассала и младшего литовского брата, является призрачным шансом для проворовавшегося Порошенко. Теоретически это может позволить ему заручиться поддержкой западных хозяев в надежде остаться в президентском кресле на второй срок.

Поэтому, возможно, Петр Алексеевич, не особо волнуется из-за первых робких попыток украинской оппозиции объединить усилия в борьбе за качественную смену власти на Украине.

Если в той же России внутренняя политика подобна шахматной игре, то в Украине все вопросы политической конкуренции решаются исключительно в «чапаева». А после кровавой «революции достоинства» даже говорить о соблюдении хотя бы видимости демократических процедур на Украине стало моветоном и уделом наивных мечтателей.

Таким образом, ставка на внешних кураторов является основной надеждой Порошенко сохранить жизнь и кошелек. И уступать интересы нации ее «лидер» готов в любом объеме и по всем направлениям.

Сегодня Польша по своему усмотрению назначает выгодных ей менеджеров на лакомые для дальнейшего разграбления секторы украинской экономики (самое свежее приобретение — «Укртрансгаз»), активно осваивается силами своих корпораций на украинском финансовом и страховом рынке, прикидывает свои долевые шансы в реализации такой долгожданной для западных реформаторов украинской земельной реформы.

В этих условиях даже не Польше приходится просить Порошенко об очередных экономических уступках, а самому Петру Алексеевичу необходимо умолять варшавское панство, чтобы не забыли его, несчастного, в своих молитвах перед вашингтонским императором. И то, что Польша сама не является серьезным игроком глобального масштаба, его уже не смущает. Выбора особого нет. В ключевых столицах мира уже давно признали недееспособность и невменяемость украинского президента.

Посему переговоры в Харькове прошли без видимых сенсаций. По словам Порошенко, его встреча с Дудой была посвящена «вопросам политики безопасности и обороны, а также координации усилий по противодействию российской гибридной агрессии».

Оба президента почтили память польских жертв так называемых советских репрессий. Ну, а взаимные кровавые распри между украинским и польским народами так и не могут найти компромиссной исторической оценки в условиях, когда при власти в Киеве и Варшаве остаются патриоты трансатлантических антирусских ценностей.

Вот поэтому и остается на своем почетном посту разрушителя украинской национальной памяти пан Вятрович. Он ставит в один ряд идеологических врагов украинства нацизм, коммунизм и русский мир. Такая позиция поляков вполне устраивает.

Не возражают польские друзья «независимой» Украины и против тезиса Вятровича о том, что «экономический потенциал Украины создан в советское время, но кровью украинцев и за счет жизней миллионов украинцев». Сегодня Варшаву вполне устраивает ситуация, когда экономический потенциал Украины будет окончательно разрушен путем бескровного переселения 2–3 миллионов украинцев к 2020 году на работу в Польшу. Ну и война на востоке Украины вместе с экономической депрессией польским стратегам в помощь. Только бы выстрелы «Градов» раздавались подальше от польской границы.

Так что польские могилы погибших от рук ОУН-УПА*, равно как и захоронения жертв украинско-польского конфликта на территории Польши мало волнуют Порошенко.

Сегодня он озабочен лишь тем, как самому не угодить не только в условную политическую могилу, но и остаться живым свидетелем собственных преступлений.

Как бы это иронично сейчас ни звучало, судьба Виктора Януковича является для Порошенко почти сказочным трудно достижимым идеалом. Тем опаснее, беспринципнее и циничнее будут действовать он и его подельники, чуя приближение своего неизбежного конца.

Поэтому в 2018 году карта для Порошенко может лечь по-разному. Но в одном можно не сомневаться — звериный инстинкт самосохранения превратит его в самого покладистого переговорщика среди европейских, да и, наверное, мировых лидеров.

А Польша просто пытается с максимальной пользой использовать эту ситуацию. Развивая мысль господина премьера Моравецкого, перевести отношения с Украиной действительно в новое качество, когда «адвокат», всячески затягивая судебный процесс, будет мариновать своего «клиента» в следственном изоляторе временного содержания, вытягивая из него последние кровные средства.

Другое дело, что любая фундаментальная договоренность между сильными мира сего касательно устройства европейской безопасности может в один момент усадить эту сладкую парочку в одну камеру. Только если Польша будет иметь хороший запас для безбедной жизни в геополитическом заключении, то Украина вынуждена будет и дальше побираться и клянчить корочку хлеба и жидкий чаек у восточноевропейских сокамерников.

Восторжествует ли в отношениях между Украиной, Польшей и другими региональными сателлитами США здравый смысл? Шансы, конечно, есть, но надежда очень мала. Остается лишь верить в то, что она умрет последней.

Войцех Михальски

* Запрещенная в РФ террористическая организация.