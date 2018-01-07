Появился чемодан, который следует за хозяином

Компания 90Fun выпустит умный чемодан Puppy 1, который умеет следовать за своим хозяином.
Чемодан Puppy 1 всюду преследующего своего хозяина, имеет два колеса и набор сенсоров. Умный багаж запоминает своего владельца и умеет автоматически катиться за ним, когда он идет по вокзалу или аэропорту. Puppy 1 также умеет передвигаться и стоять в ожидании по приказу хозяина. Девайс сделан в партнерстве с известным производителем самобалансирующихся транспортных средств Segway.
Внутри чемодана находится отсек для вещей объемом 50 квадратных см.
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