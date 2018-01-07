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Пришло время: премьер Литвы сделал внезапное заявление по России


Добавлено: 07 янв 2018 в 10:37, Категория: Политика
Пришло время: премьер Литвы сделал внезапное заявление по России

Россия – Прибалтика, последние новости сегодня. Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис в самом начале января 2018 года выступил с весьма неожиданным заявлением по России, идущим вразрез с политической линией властей страны.

Высокопоставленный политик заявил о том, что в наступившем году официальный Вильнюс должен наладить отношения с российским руководством. Соответствующее заявление Сквярнялис сделал в интервью местным СМИ, сообщает телеканал «Звезда».

По словам премьера Литвы, прежняя политика изоляции России является невыгодной для Евросоюза. Саулюс Сквярнялис отметил необходимость для Литвы восстановления отношений с официальной Москвой, однако подчеркнул, что делать это следует прагматично, не отказываясь от принятой в ЕС позиции по украинскому вопросу.

Напомним, ранее лидер Литвы Даля Грибаускайте выступила с заявлением о том, что для ее государства является важным «торговать и сотрудничать» с Россией, но не воевать.



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Добавлено: 07 янв 2018 в 10:37, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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