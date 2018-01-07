Российскую авиабазу в Сирии опять атаковали беспилотники

Вчера вечером, 6 января, оппозиционные силы сирийской оппозиции атаковали авиабазу РФ в Хеймим.

По информации российских СМИ, для этого были использованы специальные дроны.

«Российскими военными было сбито несколько атаковавших их дронов. О том, какой урон мог быть нанесен такой атакой ничего неизвестно. БПЛА кустарного производства вооружаются не менее кустарными минами, но за счет массовости могут причинить ущерб технике, которая стоит под открытым небом», — отметили журналисты.

Также они показали фото российской бомбы.

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