Российскую авиабазу в Сирии опять атаковали беспилотники

Вчера вечером, 6 января, оппозиционные силы сирийской оппозиции атаковали авиабазу РФ в Хеймим.
По информации российских СМИ, для этого были использованы специальные дроны.
«Российскими военными было сбито несколько атаковавших их дронов. О том, какой урон мог быть нанесен такой атакой ничего неизвестно. БПЛА кустарного производства вооружаются не менее кустарными минами, но за счет массовости могут причинить ущерб технике, которая стоит под открытым небом», — отметили журналисты.
Также они показали фото российской бомбы.
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