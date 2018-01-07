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Рождество Христово 7 января 2018 года: суть праздника, рождественские молитвы


Добавлено: 07 янв 2018 в 16:50, Категория: Общество
Рождество Христово 7 января 2018 года: суть праздника, рождественские молитвы

Рождество Христово 7 января 2018 года: суть праздника, рождественские молитвы. Рождество Христово 7 января 2018 года – это не только светлый православный праздник, это день полный волшебства. В этот день во многих храмах проходят праздничные службы. Каждый может прийти в церковь и прочесть молитву. В Рождество принято читать молитвы, посвященные рождению Иисуса, прославлять его. Однако вы можете также обратиться к Всевышнему с просьбой. Для этого также существуют специальные рождественские молитвы. Считается, что в Рождество Христово 7 января они будут иметь особую силу, а ваши просьбы будут непременно услышаны.

Рождество Христово 7 января 2018 года: рождественская молитва о здравии.

Здоровье родных и близких дороже всего на свете. А потому именно этого мы желаем дорогим нам людям. Если среди ваших родственников есть кто-то, кто серьезно болен, можете обратиться к Господу в Рождество Христово 7 января 2018 года с такой молитвой:

О, Всепрощающий Иисус, слава тебе, слава. Ты наполнен добротой и терпением к ближним своим. Ты прошел через множество испытаний, дабы доказать свою любовь к людям. Прошу тебя, не обходи стороной дом мой и родных моих. Одари нас своим всепрощающим взором и исцели от болезней всяческих. Залечи раны душевные и даруй благость и радость жизни. Аминь.

Рождество Христово 7 января 2018 года: рождественская молитва о замужестве. Счастливая семья – это то, к чему стремится каждый. Однако многие никак не могут этого достичь. Особенно тяжело такую неудачу переживают девушки. Если вы давно хотите обрести личное счастье, создать семью, но не можете встретить любимого человека, воспользуйтесь шансом улучшить свое положение в Рождество Христово 7 января 2018 года. Для этого существуют специальные рождественские  молитвы о замужестве. Обращаться с ними следует к Пресвятой Богородице, ведь именно она стала матерью Иисуса Христа. Также можно попросить об этом блаженную Матрону Московскую, Николая Чудотворца, Ксению Петербуржскую, Петра и Февронью Муромских.

С превеликой радостью обращаюсь к тебе, Матерь Божья. Ты та, кто наполнила любовью плод чрева своего. Я, раба Божья ... (свое имя) молю тебя сейчас о помощи. Прошу, одари меня любовью взаимной и искренней. Пошли мне мужа любящего и заботливого, чтобы я могла растить детей в счастье и радости. Да святится имя твое. Аминь.

Верьте в волшебство и в силу молитвы в Рождество Христово 7 января 2018 года. С праздником!



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Добавлено: 07 янв 2018 в 16:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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