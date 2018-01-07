Трагедия в Киеве: на Подоле совершено жестокое убийство

Сегодня ночью на ул. Константиновской, 27 (Подол) произошло убийство.

В полицию сообщила испуганная женщина. По ее словам, весь подъезд был в крови, а след тянулся от квартиры № 4 (второй этаж) на улицу.

Также сообщалось, что с квартире № 4 постоянно звучит музыка, а жители любят употреблять алкогольные напитки.

На место немедленно прибыли наряды патрульной полиции

Там полицейские нашли бездыханное тело мужчины. На вид ему около 40 лет.

Обстоятельства убийства устанавливаются, продолжаются неотложные следственные действия.