Трамп в очередной раз заверил, что Мексика оплатит строительство стены на границе с США

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что власти Мексики возьмутся оплатить строительство стены на границе двух государств.

Глава государства отметил, что имеет «весьма хорошие» отношения с южным соседом. Администрация Белого дома ведет переговоры по NAFTA. Мексика заплатит, заверил Трамп журналистов.

Ранее стало известно, что американский лидер запросил у Конгресса США порядка 18 миллиардов долларов на строительство стены на границе Мексики и Соединенных Штатов. Президент отметил, что ее возведение может обойтись дешевле, если использовать в качестве естественных преград горы и реки. Строительство такого ограждения было одним из главных обещаний Трампа в ходе предвыборной президентской кампании 2016 года.