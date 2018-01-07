Трамп, защищая свое психическое здоровье, назвал себя «стабильным гением»

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump), чье порой скандальное поведение вызывает постоянные споры о его психическом здоровье, заявил в субботу, что он совершенно нормален.В серии сообщений в Twitter, которые были необычными даже по стандартам его поведения на посту Президента США, Трамп обвинил своих противников и СМИ в дискредитации его репутации, «потому что они не смогли доказать, что его кампания сговорилась с Россией на время кампании 2016 года».«Теперь, когда российский сговор после года интенсивного расследования оказался полным обманом для американской общественности, демократы и их журналисты вытащили на свет старую пьесу Рональда Рейгана и кричат о психической нестабильности»,- написал Трамп. При этом специальная группа все еще продолжает расследовать дело о сговоре с властями РФ.Также Трамп отметил, что в течение жизни у него всегда было «два величайших актива умственной стабильности» - быть «очень успешным бизнесменом» и «телевизионной звездой», что позволило ему победить на выборах с первой попытки. «Я думаю, что это лучше назвать иначе – стабильный гений», - подчеркнул Трамп.