Трамп заявил, что США могут присоединиться к диалогу Сеула и Пхеньяна

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает диалог между Южной Кореей и КНДР, и не исключил, что США могут позднее присоединиться к этому процессу."Я бы хотел, чтобы они это продолжали и после Олимпиады. В подходящее время мы будем задействованы. Мне нравится идея того, что они делают насчет Олимпиады", — заявил Трамп в субботу журналистам.Ранее представители Южной Кореи и КНДР впервые за долгое время обсудили по специальному каналу связи двусторонние отношения, в том числе возможность участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане.