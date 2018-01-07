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Ученые нашли способ похудеть без диет


Добавлено: 07 янв 2018 в 03:19, Категория: В мире
Ученые нашли способ похудеть без диет
Сотрудники медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне разработали препарат, ускоряющий процесс сжигания жира без изменения рациона питания. Результаты исследования опубликованы на портале ScienceDirect.

Накапливание жировых отложений в организме запускает процесс сверхэкспрессии белка NNMT, который замедляет обмен веществ. Инновационный препарат позволяет блокировать данный белок, благодаря чему заметно ускоряется процесс метаболизма. Таким образом, разработка ученых позволяет сбросить вес, не ограничивая себя в потреблении пищи.

Исследователи протестировали медпрепарат на лабораторных мышах, которых заранее посадили на диету с высоким содержанием жира. Набравших массу грызунов разделили на несколько групп, которым стали давать разработанный препарат или плацебо. В результате через 10 дней у мышей, получавших препарат, вес снизился на 7%, а масса белого жира и размер жировых клеток уменьшились на 30%. Кроме того, у животных пришел в норму уровень холестерина. Мыши, которым давали плацебо, продолжили набирать вес.
"Примечательно, что внедрение NNMT-ингибиторов не повлияло на общее количество потребляемой пищи и не вызвало заметных побочных эффектов", — отмечается в исследовании.


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Добавлено: 07 янв 2018 в 03:19, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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