Ученые установили температурный рекорд переохлаждения воды

Используя испарение в вакууме, физики сумели поставить рекорд температуры, при котором вода остается в жидком состоянии. Данные экспериментов по охлаждению воды помогут проектировать более точные климатические модели.Охлаждение микрокапель в неравновесных условиях позволяет воде оставаться жидкой даже при очень низких температурах. Интернациональный коллектив ученых, использовав быстрое вакуумное испарение, сумел достичь температуры переохлажденной воды - 42,55 градуса, на полтора градуса превысив прежний рекорд.Научные труды в данной области позволяют глубже изучить разрушение водородных связей при кристаллизации льда. Переохлажденные до -39 градусов водяные капли можно встретить в природе, они находятся в ионосфере.