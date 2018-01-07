В Госдуме предложили Киеву вернуть России пол-Украины

В Госдуме РФ предложил Киеву вернуть Москве Харьков, Днепропетровск, Донбасс и другие территории, переданных ей в годы «советской оккупации».

Так председатель парламентского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал заявление скандально известного главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, о котором ранее писала «Русская Весна».