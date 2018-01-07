В воскресенье ЦИК заканчивает принимать документы от самовыдвиженцев

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ завершает 7 января прием документов от кандидатов-самовыдвиженцев.

Претенденты на пост президента России смогут подать в ЦИК документы в течение всего дня до полуночи. Соответствующий календарный план избирательной кампании был опубликован на сайте Центризбиркома. Напомним, выдвиженцы от партий имеют право подать документы до 12 января.

Как заявила ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова, с момента начала избирательной кампании в России ведомство получило уведомление о проведении собраний избирателей в поддержку самовыдвижения 43 кандидатов. Согласно закону, такие уведомления должны быть направлены в ЦИК не менее чем за пять дней до проведения мероприятия.