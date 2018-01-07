Волонтер «АТО» рассказал, когда Украина будет «пилить Черноморский флот РФ на металлолом»

За последнее время Россия нарастила достаточной серьезный военный потенциал в Крыму, заявил основатель фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега.

Однако «волонтер» считает, что проблема заключается не в том, сколько российских танков там находится, а в том, что охранять перешеек, соединяющий Крым с Украиной, можно и относительно маленьким контингентом.

«Я думаю, что в ближайшие годы Россия вряд ли ослабнет настолько, чтобы добровольно оттуда уйти. А Украина вряд ли окрепнет настолько, чтобы военным путем Крым освободить.

Поэтому достаточно преждевременно думать о том, как мы будем пилить российский Черноморский флот в Балаклаве на металлолом. К сожалению», — сказал Дейнега.