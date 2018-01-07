В РФ пьяный боевик «ЛНР» устроил кровавую драку

В Санкт-Петербург (РФ) в районе Конюшенной площади произошла драка

В результате инцидента восемь человек оказались госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В драке принимали участие более 20 человек. Они также активно использовали ножи и стреляли из травматических пистолетов. Четверо людей были сразу задержаны полицией.

Среди задержанных — 19-летний уроженец Республики Дагестан и 20-летний боевик группировки «ЛНР».

По факту драки было открыто уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).