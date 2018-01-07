Женская сборная России по биатлону поднялась на 4-е место в Кубке наций

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Женская сборная России по биатлону поднялась на четвертое место в Кубке наций после четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

Российская команда в Оберхофе заняла четвертое место в эстафете, в спринте лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт (15-е место).

Сборная России, имеющая в своем активе 2621 очко, после третьего этапа Кубка мира во французском Анси располагалась на шестой строчке в Кубке наций. Лидерство сохраняет команда Германии (3170 баллов), француженки (2971) сместили со второй строчки сборную Украины (2876).

При подведении итогов Кубка мира все заработанные спортсменами национальной федерации очки Кубка наций суммируются, полученная сумма определяет место федерации в зачете. Место в Кубке наций определяет количество спортсменов для каждой сборной, которых можно выставить на этапах Кубка мира в следующем сезоне.