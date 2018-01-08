Американский эсминец прибыл в порт Одессы

В порту Одессы у причала нового контейнерного терминала утром 8 января пришвартовался эсминец военно-морских сил США Carney DDG64.

Об этом сообщает местное издание «Думская». По данным СМИ, эсминец стал первым кораблем НАТО, который посетил в новом году этот украинский город. В июле прошлого года Carney участвовал в международных учениях, в ходе которых на его борт поднимался глава Украины Петр Порошенко.

Отмечается, что американский эсминец пробудет в Одессе до 11 января. Командование 6-го флота ВМС США также сообщает о том, что корабль прибыл в город с целью проведения операций по обеспечению безопасности на воде и укрепления комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров Североатлантического альянса.