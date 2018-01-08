Армия Сирии уничтожила силы «Аль-Каиды», окружавшие военную базу под Дамаском (КАРТА)

Контрнаступление Сирийской армии, направленное на снятие угрозы с частично окруженной автобронетанковой базы на востоке Дамаска в районе Хараста, завершилось долгожданным успехом. Бойцы САА и союзных сил соединились с защитниками военного объекта.

«Около 23:00 в арабском сегменте социальных сетей со ссылками на сирийское государственное телевидение появились сообщения о том, что сирийские войска разблокировали главное автобронетанковое управление (ГАБТУ). На самом же деле в бегущей строке на «Сурия ТВ» говорилось, что армейцы вышли к позициям (боевиков) перед ГАБТУ, о соединении с защитниками базы не сообщалось», — об этом «Русской Весне» рассказал военный источник из САР.

«Недавно поступила информация, что подразделения 4-й дивизии САА и Республиканской гвардии, шедшие на соединение с солдатами в главном автобронетанковом управлении, достигли указанного военного объекта», — уточнил военнослужащий.

Подразделения Сирийской Арабской армии разорвали кольцо банд для управления транспортными средствами в Харасте, боевики понесли большие потери в личном составе и вооружении, только что подтвердило информацию агентство SANA

Напомним, что 1-го января джихадисты нарушили перемирие, пошли в наступление и смогли частично изолировать базу от армейских линий снабжения.

Появилась угроза блокады армейцев внутри ГАБТУ бандруппами джихадистов, принадлежащих к «Аль-Каиде»* и «Братьям-мусульманам»*.

Правительственные силы несколько дней отвоевывали у врага здание за зданием, чтобы полностью обезопасить путь к важному военному объекту.

Первые успехи были достигнуты под прикрытием тяжелых авиаударов и артиллерийских обстрелов, которые шли до и после начала армейского наступления. По мере продвижения штурмовых групп к бронетанковой базе удары ВВС и артиллерии были прекращены во избежание риска попасть по своим.

* запрещенная в РФ террористическая организация