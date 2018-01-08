Автор книги о Трампе назвал его наименее надёжным человеком, который когда-либо ходил по земле

Майкл Вольф, американский писатель, журналист и автор книги « Огонь и ярость», назвал президента Дональда Трампа «человеком, у которого, возможно, наименьший уровень доверия, чем у любого другого, кто когда-либо ходил по земле».Автор книги, продажа которой начнётся сегодня, поведает читателям о закулисной жизни в Белом доме на основе более 200 интервью с различными чиновниками, входящими в ближний круг президента.Вольф в эксклюзивном интервью для программы Today на канале NBC сказал, что все, с кем он общался для создания книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», описывали президента практически одинаково.«Все говорят, что он как ребёнок, – рассказал писатель. – Они подразумевали под этим то, что он нуждается в немедленном удовлетворении».По словам Вольфа, «100% людей из окружения Трампа» сомневаются в его «интеллекте и пригодности к работе». Автор подчеркнул, что он писал свою книгу не только со слов приближённых к нему людей, а и после личного общения.