Более 5 тыс. военнослужащих 2-й армии ЦВО приняли участие в новогодней спартакиаде

Более пяти тысяч военнослужащих 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированной Самарской, Оренбургской и Пензенской областях, приняли участие в новогодней спартакиаде.

Военнослужащие, в составе мотострелковых, танковых, разведывательных, артиллеристских и других подразделений состязались в различных военно-прикладных видах спорта. Лучшие спортсмены в личном и командном зачетах были награждены ценными призами от «Деда Мороза» и грамотами от командования соединений и воинских частей.