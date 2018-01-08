«Чистой воды вранье»: МИД РФ ответил на слова США о вмешательствах РФ в выборы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские спецслужбы «заврались», сообщая о многолетнем вмешательстве России в выборы США.

Так, она отметила: «Лучшим доказательством того, что это чистой воды вранье, является то, что все эти „десятилетия“ американские спецслужбы и официальные лица ни разу ни о чем подобном не заявляли и никогда не ставили перед российской стороной подобные вопросы. Ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента Трампа. Вот тогда все и началось — бездоказательные обвинения, поиски внешнего врага, стенания о „руке Кремля“ — одним словом, песня половецких пленниц»