Энди Маррей успешно перенес операцию на травмированном бедре

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей сообщил, что успешно перенес операцию на травмированном бедре.

По словам спортсмена, ранее из-за травмы отказавшегося от участия в Открытом чемпионате Австралии-2018, операция прошла в Мельбурне. При этом Маррей сможет вернуться на корт только после Открытого чемпионата Франции, который пройдет с 27 мая по 10 июня.

"Сегодня я перенес успешную операцию на бедре в больнице Сент-Винсент в Мельбурне. Я бы хотел поблагодарить доктора Джона О'Доннелла и весь персонал за то, что присматривали за мной. Я намерен вернуться к соревнованиям на корте во время травяного сезона. Спасибо всем за поддержку и пожелания здоровья в последние дни. Я вернусь", - написал Маррей на своей странице в сети Facebook.

Маррей не играл в официальных матчах с тех пор, как уступил американцу Сэму Куэрри в четвертьфинале Уимблдонского турнира в июле 2017 года. Ранее теннисист заявлял, что сможет восстановиться от повреждения консервативными методами лечения, и операция не потребуется.