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Европейский беспредел: В Москве раскритиковали действия ЕС и ВТО


Добавлено: 08 янв 2018 в 04:46, Категория: Новости на сегодня
Европейский беспредел: В Москве раскритиковали действия ЕС и ВТО

Вот как можно работать с европейцами? Они везде пытаются юлить, хитрить и казаться белыми и пушистыми. А что на самом деле? По факту Евросоюз является исполнителем наглых мечт Вашингтона и еще пытается реализовать свои коварные планы.

К примеру, вчера появилась информация о том, что власти Европейского союза собираются взыскать с России 1,39 миллиардов евро в год из-за ограничения импорта свинины и необходимые документы Всемирная торговая организация уже направила в арбитражный суд.

Назвать этот шаг справедливым не поворачивается язык, так как, по сути, ограничение на свинину были введены в качестве зеркального ответа на агрессивные действия Запада, а именно на введение санкций в отношении РФ. Однако, тем не менее, европейцы по своей воле-неволе решили продавливать свою инициативу в суде. И это ошеломляет.

Евросоюз поражает своей наглостью, лизоблюдством и гневом, с которым действует. Ведь до сих пор европейские предприниматели вкладывают огромные деньги в российский бизнес, Европа «зависит» от нашего газа и все важные политические вопросы мы решаем вместе.

Это, мягко сказать, вседозволенность, на которую не смогли не среагировать в Совете Федерации РФ.

«Нужны аргументы, пока то, что заявляет ЕС, — это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?» — заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, оценивая действия Евросоюза.

Он также отметил, что действия ЕС должны быть обоснованы, а если этого не последует, то России следует категорически реагировать на притеснения европейских чиновников и даже выходить из ВТО.

«А где было ВТО, когда вводили санкции против России? Если дело пойдёт так, то нужно поставить вопрос: имеет ли смысл состоять в ВТО и что нам даёт участие в этой организации?

Кроме проблем и полной незащищённости от санкционной политики, нам это ничего не даёт. Если это будет передано в арбитражный суд, то мы должны отстаивать свои интересы в полном объёме, вплоть до выхода из ВТО», — сказал сенатор.

И разве в данной ситуации российский чиновник не прав? Разве есть хоть доля оснований у европейцев, чтобы «вешать» на Россию почти полтора миллиарда евро? Неужели представители ЕС действительно надеяться, что суд в одностороннем порядке «оштрафует» РФ, но не примет аналогичный мер по отношению к союзу?

Вся эта ситуация больше похожа на панику, где больной клаустрофобией пытается выбраться из закрытой маленькой комнаты, но у него нет ключей. В случае с европейцами ключом могла бы стать нормализация отношений с Россией, однако такую роскошь Европа себе не может позволить из соображений внешней политики — служения США.

Вот и получается, что власти ЕС вынуждены идти на самые безрассудные поступки и наоборот, портить связи с Москвой, загоняя себя в безвыходное положение.

В общем, было бы желание, способ бы нашелся. А пока мы можем констатировать факт, что сотрудничество с Евросоюзом ухудшается. И иск в арбитражный суд разобщит ЕС и РФ еще больше.

Антон Орловский, специально для «Русской Весны»



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Добавлено: 08 янв 2018 в 04:46, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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