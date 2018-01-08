Геращенко рассказал, что ждет убийцу юриста Ноздровской

Убийство юриста и правозашитницы Ирины Ноздровской раскрыто.

Советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко на совей странице в соцсети написал: «Убийство Ирины Ноздровской раскрыто. Профессионально, без истерик и в сжатые сроки».

Также, он добавил: «Мотив убийства — месть Ирине за ее правозащитную деятельность. Следствие восстановило всю картину этого ужасного преступления по минутам. Доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая чистосердечным признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства — более чем достаточно. Теперь подозреваемого ждет суд и длительное тюремное заключение. Будет это пожизненное заключение или длительный срок лишения свободы — решать суду».