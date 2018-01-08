Историк объяснил, как в Украине умрет "совок"

Поколение украинцев, которое было самым старшим в 1991 году, когда Украина обрела свою независимость, практически не изменило своих советских взглядов.Такое мнение в комментарии изданию "Обозреватель" высказал главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий."Людям, которые сформировались, которые были воспитаны в советские времена, очень трудно измениться. Как правило, старшее поколение не готово к переосмыслению ценностей своей жизни. Есть очень мало примеров такого переосмысления", – заверил историк.Однако, Кульчицкий констатировал, что "это поколение постепенно уходит, и создается более-менее другая ситуация".