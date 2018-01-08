Когда Украина станет членом НАТО, для России это будет ударом, – Кравчук

Пока Украина имеет такого соседа, как Россия, у нее остается только один выход, который заключается в вступлении в НАТО. Россия никогда не согласится с независимостью Украины, и может только смириться с тем, что "другого нет".Об этом заявил первый Президент Украины Леонид Кравчук, сообщает "Радио Свобода"."Я возглавляю комитет "За Украину в НАТО" (общественное движение). Когда Украина станет членом НАТО, для России это будет ударом. Но она поймет, что другой Украины уже нет, что надо находить сотрудничество с той Украиной, которая есть, ее надо уважать, учитывать ее запросы", – сказал Кравчук.В то же время он отметил, что Украина будет принимать во внимание российские интересы.