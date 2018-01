Количество жертв крушения лодки с мигрантами у берегов Ливии выросло до 64

Официальный представитель Международной организации по миграции Флавио ди Джакомо сообщил в своем микроблоге Twitter, что число жертв произошедшего в минувшую субботу крушения судна с мигрантами у ливийского побережья достигло 64.

По словам ди Джакомо, по свидетельствам выживших в результате катастрофы, на момент отплытия на борту резиновой шлюпки находились 150 мигрантов. Он также отметил, что выжить удалось лишь 86 из них.

64 migrants lost their life in the shipwreck occured last Saturday.According to testimonies gathered by @OIMItalia staff in Catania, the rubber dinghy, at the moment of the departure, was carrying 150 migrants.Survivors are 86. 8 corpses recovered and probably 56 missing migrants

Ранее береговая охрана Италии заявила, что после ЧП были обнаружены тела восьми человек. Напомним, что спасательная операция после первого в 2018 году кораблекрушения в Средиземном море началась после того, как патрульный самолет военно-морской миссии Европейского союза Eunavfor обнаружил терпящую крушение лодку мигрантов в ливийских территориальных водах.