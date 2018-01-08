"Малоимущие" депутаты Верховной Рады получили 33 миллиона гривен из бюджета Украины

В 2017 году сразу 162 депутата Верховной Рады Украины обратились за компенсацией за съем жилья или гостиничного номера в Киеве. Общая сумма таких выплат составила почти 33 миллиона гривен из государственного бюджета.Примечательно, что среди тех, кто получил дополнительную финансовую помощь оказались глава ВР Андрей Парубий, а также председатели партий “Самопомощь” и “Народный Фронт” – Сергей Березюк и Максим Бурбак соответственно.Наибольшее количество депутатов, получивших денежную компенсацию за аренду жилья, представляют президентскую политсилу – “Блок Петра Порошенко” (61 депутат).