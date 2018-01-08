Минобороны РФ сообщило об атаке БПЛА на российские базы в Сирии

Минобороны РФ подтвердило информацию о том, что на российские военные базы в Сирии была совершена попытка атаки при помощи беспилотников.

В ведомстве добавили: «Системой обеспечения безопасности российской авиабазы „Хмеймим“ и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в г. Тартус в ночь с 5 на 6 января 2018 г. успешно сорвана попытка атаки террористов с массированным использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)».

Также, подчеркивается, что в результате атаки никто не пострадал и материального ущерба базам нанесено не было.

По данным Миноборонф РФ в атаке участвовали 13 беспилотников самолетного типа. В ведомстве утверждают, что боевики могли получить использованные при атаке инженерные решения «только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением». Однако, какой именно именно не отмечается.