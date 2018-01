На крыше Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар

На крыше небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар. Об этом сообщает NBC.

Полицейские источники издания пояснили, что причиной пожара стали проблемы с электропроводкой. В результате инцидента никто не пострадал.

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP

— TODAY (@TODAYshow) 8 января 2018 г.

Фото: NBC